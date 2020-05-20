<br>Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Muğla <br>2020-05-20 16:26:56<br>
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