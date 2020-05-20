Yangın 5 saatte kontrol altına alınabildi, 50 hektar alan zarar gördü

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan sürdürülen müdahaleler sonucunda 5 saatte kontrol altına alınabildi.



Kısırlar Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Milas, Bodrum, Marmaris, Fethiye, İzmir ve Denizli’den yaklaşık 150 orman personeli ile belediye, sivil toplum örgütü ve köylülerden oluşan yaklaşık 230 kişinin, 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan, 4 helikopterin ise havadan söndürme çalışmalarına katıldığı yangın sonucunda 50 hektarın zarar gördüğü tespit edildi.

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