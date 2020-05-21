'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı.

Milas’ın Avşar Mahallesi’nde seyir halindeyken kontrolden çıkan 35 AH 8548 plakalı beton mikseri kaza yaptı.

Yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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