Gönüllü gençler turistik mahallede 4 kamyon çöp topladı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı turistik Orhaniye Mahallesinde, gönüllü gençler, Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç ve Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 3 kamyon çöp topladı.

Marmaris’in gözde ve turistik kırsal mahallelerinden olan Orhaniye Mahallesinde yapılan temizlik işleri sırasında kamyonlara taşınılan eşyalar görenleri şaşırttı. Tek kişilik ve çift kişilik koltuklar ve kullanılmaz halde beyaz eşyaların yanı sıra inşaat tadilat atıkları da çıkarıldı. İmece usulü yapılan çalışmada gençler ve temizlik işleri ekipleri ormanlık alandaki malzemeleri halatlar ile yola çekip kamyonlara yüklediler. 3 saat süren çalışmada, 15 kişilik köyün yerlisi gençler ile toplamda 30 kişi görev yaptı.

Çalışmaları cep telefonuna kaydeden ve sosyal mecralarda paylaşan Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç, "Bizim görevimiz mahallemizi temiz tutmak ama bazı kendini bilmez kişiler getirip buraya eşyaları ve çöpleri atıyorlar, kim olduklarını tespit ettiğimiz zaman gerekli cezai işlemler yapılacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.