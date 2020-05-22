Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'seyyar manav' uygulamasını kısıtlama süresince devam ettirecek.

Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ‘seyyar manav’ uygulamasını kısıtlama süresince devam ettirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Ramazan Bayramını daha huzurlu ve rahat geçirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra seyyar manav uygulamasının devam edeceği açıklandı.

Seyyar manav uygulaması devam edecek
Vatandaşların sokağa çıkma yasağında eksiklerini temin edebilmeleri için faaliyetlerine devam edecek olan seyyar manav uygulaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler ile birlikte hizmet vermeye devam edecek olan seyyar manavlar bu süreçte vatandaşların mağdur olmasının önüne geçecek.

Sağlık hizmetleri aksamadan devam ediyor
Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve virüs salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksamaması için teyakkuzda olan Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri Evde Bakım ve Hasta Nakil Ambulansı ile vatandaşın hizmetinde olacak. Bayram süresince vatandaşların talep etmeleri halinde her türlü pansuman, enjeksiyon, ilaçların temini gibi birçok sağlık ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi sağlıkçıları tarafından karşılanacak. Ayrıca hasta nakil ambulansı ile hastaneye gitmesi gereken acil hastalar evlerinden alınıp muayenesi yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılacak.

MUSKİ ekipleri teyakkuzda
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Bayram günü meydana gelebilecek hat arızaları ve su kesintilerinin önüne geçebilmek için tüm ilçelerde oluşturduğu nöbetçi ekipler ile 24 saat boyunca teyakkuzda olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların Bayramda su sorunu yaşamamaları için gerekli depo ve hat bakımları yapıldı.

Mezarlık alanlarının temizliği ve yol bakım çalışmaları
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl bayramda mezarlık ziyaretleri yapılamasa da büyükşehir belediye ekipleri mezarlık temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 1419 mezarlık alanın büyük bölümünde temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra yollarda yatay/düşey işaretlemeler ile sinyalizasyonların bakımlarını da gerçekleştirilirken meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahale edilebilmesi için ekipler bayram boyunca nöbette olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz’de turistik tesislerin yaşadığı su sıkıntısının çözümü için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.
YEREL HABERLER Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı ...
Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı
İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna teslim etti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı
Gönüllü gençler turistik mahallede 4 kamyon çöp topladı
YEREL HABERLER Gönüllü gençler turistik mahallede 4 kamyon çöp ...
Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata suç duyurusu
YEREL HABERLER Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata ...
Muğla Eğitim Bir’sen şubesi kan verdi Eğitim Bir’sen Muğla Şube üyeleri Pandemi ve Ramazan ayı nedeniyle azalan kan ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
YEREL HABERLER Muğla Eğitim Bir’sen şubesi kan verdi Eğitim Bir’sen ...
Marmaris şehir stadyumu için son hazırlıklar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris şehir stadyumu için son hazırlıklar ...
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanı ile çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi ...
Ormandaki temizlikte koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktı
YEREL HABERLER Ormandaki temizlikte koltuk takımından klozete kadar ...
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti
YEREL HABERLER Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro ...
Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
YEREL HABERLER Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
Köyceğiz’de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü yaptı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü ...
Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Yılgör Kadık anısına resim yarışması düzenlendi
Pamuk tarımının sorunları TZOB’a iletildi T. Başkan Atıcı, pamuk tarımından kaçışın sürdüğüne dikkat çekerek, pamuk üretiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
YEREL HABERLER Pamuk tarımının sorunları TZOB’a iletildi T. Başkan ...
Marmaris’te berberler denetlendi
YEREL HABERLER Marmaris’te berberler denetlendi
Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan beton mikseri kaza yaptı
Kocakışla mevkiinde yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Kocakışla mevkiinde yol sorunu çözüldü
Rıfat Ayaydın Caddesi ulaşıma açıldı Yağmur suyu drenaj çalışmaları tamamlanan Rıfat Ayaydın Caddesi vatandaşın hizmetine sunuldu.
YEREL HABERLER Rıfat Ayaydın Caddesi ulaşıma açıldı Yağmur suyu ...
Kilometrelerce kuyruk oluşan yollar bomboş kaldı Bodrum tarihinin en sessiz bayramına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kilometrelerce kuyruk oluşan yollar bomboş ...
65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı
Muğla’da 40 bin metre dere temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Muğla’da 40 bin metre dere temizliği yapıldı
Tarlasına ürün yerine kenevir ekti Seydikemer ilçesinde M.A. isimli şahıs tarlasında ürün yerine kenevir ekince Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Tarlasına ürün yerine kenevir ekti Seydikemer ...
Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X