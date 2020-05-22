1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü

Bodrum'un Gümüşlük sahilindeki 3 bin yıllık antik Myndos kenti kalıntıları üzerine bir arazi sahibi tarafından taşlar dökülerek beton atılmak maksadıyla kalıplar çakıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine sahile gelerek inceleme yapan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıyı mühürledi. Mühürlendiği halde duvar örülmeye devam edilmesi ise 'yok artık' dedirtti.

Gümüşlük Mahallesi’nde 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan sahile iddiaya göre bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taşlar dökülerek beton atılmak maksadıyla kalıplar çakıldı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri yapıyı mühürledi. Mühürlendiği halde duvar örülmeye devam edilmesi ise bu kadarına da pes dedirtti.

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