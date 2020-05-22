Menteşe Belediyesinden eğitime destek

Menteşe Belediyesi, İşler Yayın Grubu ile hazırladığı ortak proje kapsamında LGSTYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler için online ücretsiz deneme sınavları yapıyor. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler www.mentese.bel.tr/sinavbasvurusu adresinden kayıt yaptırabilecek.

Kovid 19 salgını süresince hayata geçirdiği projelerle vatandaşlarının yanında olan Menteşe Belediyesi, şimdi de İşler Yayın Grubu ile hazırladığı ortak proje kapsamında, öğrencilere destek oluyor. Salgında evlerinden çıkamayan öğrenciler LGS, TYT ve AYT sınavlarına Menteşe Belediyesi’nin İşler Yayın Grubu ile ortak hazırladığı ücretsiz online deneme sınavı ile hazırlanacak. Menteşe ilçe genelinde yapılacak ücretsiz online sınavlara girecek öğrenciler başvurularını 31 Mayıs 2020 saat 17.00’ye kadar www.mentese.bel.tr/sinavbasvurusu adresinden yapabilecek.

Kayıt yaptıran öğrencilerin LGS ücretsiz online seviye belirleme sınavları 03 Haziran 2020 saat 10.0023.00 arasında, TYT ücretsiz online seviye belirleme sınavı 04 Haziran 2020 saat 10.00 23.00 arasında ve AYT ücretsiz online seviye belirleme sınavı ise 05 Haziran 2020 saat 14.00 23.00 arası yapılacak.

Sınava bes.karnemiz.com adresinden girecek öğrenciler sınav sonuçlarını ve videolu soru çözümlerini yine bes.karnemiz.com adresinden öğrenebilecek.

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