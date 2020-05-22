Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

Gürece Mahallesi Gürece Tepesi'nde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı 20 itfaiye eri, 6 arazöz, 14 işçi, 2 Bodrum Belediyesi su tankeri, 911 Muğla Arama Kurtarma Derneği üyeleri yangını söndürmek için seferber oldu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşamaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek olduğu görüldü. Yaklaşık 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan küle döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler ...
Kısıtlama öncesi Marmaris'te denetimler arttı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi Marmaris'te denetimler arttı
Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın 'kaçak' bölümleri yıkılacak
YEREL HABERLER Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın ...
Bodrum’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bodrum’da korkutan yangın
Menteşe Belediyesinden eğitime destek
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden eğitime destek
Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı
Bodrum’a akın akın gelemediler
YEREL HABERLER Bodrum’a akın akın gelemediler
Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
YEREL HABERLER Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
Marketten içki çalan şüpheli kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Marketten içki çalan şüpheli kameraya yakalandı
1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü
YEREL HABERLER 1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü
Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması
YEREL HABERLER Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz’de turistik tesislerin yaşadığı su sıkıntısının çözümü için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.
YEREL HABERLER Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı ...
Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı
İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna teslim etti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı
Gönüllü gençler turistik mahallede 4 kamyon çöp topladı
YEREL HABERLER Gönüllü gençler turistik mahallede 4 kamyon çöp ...
Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata suç duyurusu
YEREL HABERLER Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata ...
Muğla Eğitim Bir’sen şubesi kan verdi Eğitim Bir’sen Muğla Şube üyeleri Pandemi ve Ramazan ayı nedeniyle azalan kan ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
YEREL HABERLER Muğla Eğitim Bir’sen şubesi kan verdi Eğitim Bir’sen ...
Marmaris şehir stadyumu için son hazırlıklar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris şehir stadyumu için son hazırlıklar ...
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanı ile çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçtan kendi ...
Ormandaki temizlikte koltuk takımından klozete kadar birçok atık çıktı
YEREL HABERLER Ormandaki temizlikte koltuk takımından klozete kadar ...
Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti
YEREL HABERLER Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro ...
Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
YEREL HABERLER Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
Köyceğiz’de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü yaptı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X