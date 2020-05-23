Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.<br>Söğüt Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arasöz ve 10 yangın müdahale ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle de havadan müdahale edildi. <br>Yerleşim yeri yakınındaki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.<br>Hazineye ait olan alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-23 14:40:44<br>
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