Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

DHA

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında izole bir hayat yaşıyor. Balıkçılar ise, teknelerinde ağlarını onararak, hazırlık yapıyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallerde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marina ve yat limanlarında demirli yatlarında izole yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. 5 milyon ila 25 milyon dolar değerinde lüks yat, yelkenli ve gulet sahibi yabancılar ülkelerinde bulunurken, emanet ettikleri...

Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Türk denizciler, yat, gulet ve yelkenlilerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında izole bir hayat yaşıyor. Balıkçılar ise, teknelerinde ağlarını onararak, hazırlık yapıyor.<br>İlçe merkezi ve kırsal mahallerde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marina ve yat limanlarında demirli yatlarında izole yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. 5 milyon ila 25 milyon dolar değerinde lüks yat, yelkenli ve gulet sahibi yabancılar ülkelerinde bulunurken, emanet ettikleri Türk kaptan ve personeller ise günlük rutin bakımla temizliği bitirdikten sonra televizyon seyredip balık tutuyor.<br>Ege ve Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında kritik öneme sahip olan 9 yat limanında demirli milyon dolarlık yat, gulet ile yelkenlilerde yaşam, izole şekilde sürülüyor. Balıkçılar ise teknelerinde günlük bakım onarımlarını yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını ağlarını ve aletlerini onarmakla geçiren balıkçılar tekrar ava çıkmayı bekliyor.<br>TURİZM SEZONU AÇILMASINI BEKLİYORUZ<br>25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kurdoğan (46), "Kısıtlama günlerinde boş durmuyoruz. Arkadaşlarımla beraber ağların onarımını yapıyoruz. Umarım bir an önce bu virüs belasından kurtulur eski günlerimize döneriz. Kısıtlama kalktığında şafak vakti avlanmaya çıkacağız" dedi. 27 metrelik motor yat sahibi İlker Kılıç (38), "Yatım evim gibi izole şekilde kurallara uyarak yaşam devam ediyor. Günlük olarak bakım ve onarımları yapıyorum. Evde nasıl ise burada da öyle zaman geçiyor" dedi. 17 metrelik 30 kişilik gulet sahibi Tarık Cevher (27), "Guletimin bakımlarını ve boyasını yapıyorum. Sürekli demirli kaldığı için boya ve bakım istiyor. Bir an önce kısıtlamalar kalkar bizlerde ekmek kazanmak için çalışırız" dedi. 35 metrelik bir İngiliz iş insanına ait yelkenlinin kaptanı Murat Aslan (35), "Günlük temizlik işleri sonrası kendime zaman ayırıyorum. Televizyon seyrediyorum, balık tutuyorum. Bayram tatili yapıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN <br>2020-05-23 15:41:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Marmaris’te makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Marmaris’te makilik alanda yangın
Bayram öncesi Bodrum’a giren araç sayısı 150 binlerden sıfıra düştü
YEREL HABERLER Bayram öncesi Bodrum’a giren araç sayısı 150 ...
TMO, Milas’ta buğday ve arpa alımına başladı
YEREL HABERLER TMO, Milas’ta buğday ve arpa alımına başladı
Ortaca’da orman yangını Muğla’nın Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Ortaca’da orman yangını Muğla’nın Ortaca ilçesinde ...
10 gün sonra toprağa verildi
YEREL HABERLER 10 gün sonra toprağa verildi
Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı
Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül ...
Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler ...
Kısıtlama öncesi Marmaris'te denetimler arttı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi Marmaris'te denetimler arttı
Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın 'kaçak' bölümleri yıkılacak
YEREL HABERLER Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın ...
Bodrum’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bodrum’da korkutan yangın
Menteşe Belediyesinden eğitime destek
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden eğitime destek
Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı
Bodrum’a akın akın gelemediler
YEREL HABERLER Bodrum’a akın akın gelemediler
Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
YEREL HABERLER Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
Marketten içki çalan şüpheli kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Marketten içki çalan şüpheli kameraya yakalandı
1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü
YEREL HABERLER 1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü
Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması
YEREL HABERLER Muğla'da bayram süresince ‘seyyar manav’ uygulaması
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz’de turistik tesislerin yaşadığı su sıkıntısının çözümü için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.
YEREL HABERLER Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı ...
Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gürün vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı
İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa çıkma izninde okuluna teslim etti
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisi biriktirdiği atık yağları sokağa ...
Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan bayram mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X