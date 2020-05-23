Özdil'in kaçak villasıyla ilgili encümen kararının detayları ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdil'in kaçak villasıyla ilgili encümen kararının detayları ortaya çıktı

DHA

Cavit AKGÜN / BODRUM, (Muğla) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteciyazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın yıkımı için alınan encümen kararının detayları ortaya çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 7 üyenin imza attığı kararda, Özdil'in villasında 81 metrekarelik bodrum katın, 70 metrekarelik terasın, 12.41 metrekarelik deponun, 12.83 metrekarelik jeneratör odasının, 17.84 metrekarelik müştemilatın, ruhsat kayıtlarına aykırı olarak yapıldığı ve kaçak olduğu yer aldı. Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017 tarihinde, Bodrum'un Bitez...

Özdil'in kaçak villasıyla ilgili encümen kararının detayları ortaya çıktı

<br>Cavit AKGÜN / BODRUM, (Muğla) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteciyazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın yıkımı için alınan encümen kararının detayları ortaya çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 7 üyenin imza attığı kararda, Özdil'in villasında 81 metrekarelik bodrum katın, 70 metrekarelik terasın, 12.41 metrekarelik deponun, 12.83 metrekarelik jeneratör odasının, 17.84 metrekarelik müştemilatın, ruhsat kayıtlarına aykırı olarak yapıldığı ve kaçak olduğu yer aldı.<br>Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017 tarihinde, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki bir villayı 4.6 milyon liraya satın aldı. Yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalan villaya, Bodrum Belediyesi'nce Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi.<br>İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142.5 metrekare iskanlı yapıya, depo, jeneratör odası ile bodrum kat ilave edildi. <br>Bodrum Belediyesi ekipleri, 6 Mayıs günü, yapılan inceleme sonucu villayı mühürledi.<br>Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 7 encümen üyesi, 8 Mayıs tarihinde, sonradan ilave edilen kısımların yıkılması için karar aldı. Encümen kararında, şu ifadelere yer verildi:<br>"Tapunun 349 ada 4 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın mülk sahibi Hülya Özdil hakkında, 12.41 metrekarelik depo, 12.83 metrekarelik jeneratör odası ve 17.84 metrekarelik müştemilat ile zemin terası üzerinde yapılması halinde pergola olarak nitelendirilmesi gereken ancak planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer verilen pergola tanımına uymayan 70.79 metrekarelik üst örtü ile ilgili olarak, belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü müzekkeresinde mühürleme tarihi itibari ile onaylı uygulama imar planına göre, yapı yaklaşma sınırları içerisinde kaldığı, mevcut haliyle yapı ruhsatına bağlanmasının mümkün olmadığı belirtildiğinden, 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesinin son fıkrası gereğince ,yapılan bu imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine." <br>Kararının devamında da "136.13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum katla ilgili olarak mühürleme tarihinden, '6 Mayıs 2020' itibaren İmar Kanunu'nun 32. Maddesi hükümleri doğrultusunda, yasal hale getirilmesi için verilen sürenin beklenilmesine, yasal hale getirilmediği takdirde 136.13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum kat içinde yapılan imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak, masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine karar verildi" denildi.<br>Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, dün verdiği kararında, yapı kayıt belgesi iptali işleminin hukuka uygun olduğunu bildirerek, yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetmişti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-05-23 17:49:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti ilçe Başkanı çocuklara bayram çikolatası dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti ilçe Başkanı çocuklara bayram çikolatası ...
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un Ramazan ...
Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma tepki çekti
YEREL HABERLER Akdeniz foklarının üreme alanında kepçeli çalışma ...
Kazaya sebep olan sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Kazaya sebep olan sürücü kaçtı
Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor
YEREL HABERLER Türk denizciler izole yaşamı devam ettiriyor
Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Marmaris'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Marmaris’te makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Marmaris’te makilik alanda yangın
Bayram öncesi Bodrum’a giren araç sayısı 150 binlerden sıfıra düştü
YEREL HABERLER Bayram öncesi Bodrum’a giren araç sayısı 150 ...
TMO, Milas’ta buğday ve arpa alımına başladı
YEREL HABERLER TMO, Milas’ta buğday ve arpa alımına başladı
Ortaca’da orman yangını Muğla’nın Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Ortaca’da orman yangını Muğla’nın Ortaca ilçesinde ...
10 gün sonra toprağa verildi
YEREL HABERLER 10 gün sonra toprağa verildi
Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Datça'da mevsimin son patates hasadı yapıldı
Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu
YEREL HABERLER Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül ...
Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Bayram öncesi Marmaris girişinde denetimler ...
Kısıtlama öncesi Marmaris'te denetimler arttı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi Marmaris'te denetimler arttı
Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın 'kaçak' bölümleri yıkılacak
YEREL HABERLER Mahkeme karanını verdi; Özdil ailesine ait villanın ...
Bodrum’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bodrum’da korkutan yangın
Menteşe Belediyesinden eğitime destek
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden eğitime destek
Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Oktay personeliyle bayramlaştı
Bodrum’a akın akın gelemediler
YEREL HABERLER Bodrum’a akın akın gelemediler
Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
YEREL HABERLER Tatilciler akın akın Bodrum'a geliyor
Marketten içki çalan şüpheli kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Marketten içki çalan şüpheli kameraya yakalandı
1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü
YEREL HABERLER 1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X