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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otlarken foseptik çukuruna düştüler

İHA

Bodrum'da foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otlarken foseptik çukuruna düştüler

Bodrum'da foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gürece Mahallesi'nde otlarken üzeri açık olan foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunu kendi imkanları ile kurtaramayan sahibi, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Bölgeye ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, önce halat yardımıyla buzağıyı çukurdan çıkardılar. Ancak ineği çıkarmak o kadar da kolay olmadı.
Halatla ineği yukarıya çekemeyen kurtarma ekibi, iş makinesi ile çukura yan yol açtı.
Açılan yoldan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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