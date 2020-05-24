Köyceğiz’de zirai ve zeytinlik alanda yangın

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Zirai ve zeytinlik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Zeytinalanı Mahallesi Kıralan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.