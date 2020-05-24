Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Göcek Tersane adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak Fethiye Limanına çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Göcek Mahallesi Tersane Adası açıklarında motor arızası yapan ve içinde 5 kişinin bulunduğu 24 metre boyundaki Kardeşler3 teknesi sürüklenmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bot olay yerine hareket etti.

Tersane adası açıklarındaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından yedeklenerek Fethiye Limanına çekildi.

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