Fethiye'de, 12 gündür kayıp dağcı için arama çalışmaları sürüyor

<br>Mehmet Çil/FETHİYE(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Mendos Dağı´na antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre´nin(35) bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 12'nci gününde devam ediyor.<br>Emre'nin kayboluşundan bir süre sonra sırt çantası ve tırmanış eşofmanı bulunurken, tüm aramalara rağmen halen kendisine ulaşılamadı. Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, 12 Mayıs sabahı erken saatlerde kaya tırmanışına gittikten sonra bir daha geri dönmemişti. Ailesinin başvurusu üzerine, kayıp dağcıyı havadan ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor. Mendos Dağı'ndaki arama çalışmalarına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Muğla İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Fethiye, Marmaris ve Kaş AKUT ekipleri ile Datça ve Fethiye'den Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Ekipleri( MAGAME), Türkiye Dağcılık Sporcuları ve iki iz takip köpeği ile havadan dron destekli ekipler katılıyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Mehmet ÇİL<br>2020-05-24 18:55:42<br>

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