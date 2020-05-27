Boğalar Mahallesinde ev yangını

MuğlaAntalya sınırındaki kırsal Boğalar Mahallesinde elektrik tesisatından çıktığı belirlenen ev yangınında altı depo olarak kullanılan ev kullanılmaz hale geldi.

MuğlaAntalya il sınırında yer alan Boğalar Mahallesinde gece saat 22.15 sıralarında Fatma Gökçe’ye ait evde yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 acil servis ambulansı ve çok sayıda Seydikemer İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip yönlendirildi. İki katlı binada çıkan yangına ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası söndürülürken, rüzgar ve binanın ahşap olması nedeniyle altı depo olarak kullanılan bina kullanılmaz duruma geldi.

Yangının evin elektrik tesisatından çıktığı öğrenilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.