Marmaris halk plajında hummalı hazırlık

Marmaris Belediyesi, 4 günlük kısıtlamada da boş durmadı. Temizlik, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirdi. Halk plajında da çalışmalar büyük bir hızla sürdürüldü.

Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kalınca Marmaris Belediyesi de kolları sıvadı. Temizlik, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüğü ekipleri ilçenin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da halk plajında yürütülen çalışmaları denetledi. Başkan yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş ile birlikte altyapı ve düzenleme çalışmalarını denetleyen Oktay; “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun karar almasıyla birlikte sahillerimizi halka açacağız. Tabi ki bundan sonraki süreç pandemi kurallarına göre işleyecek. Biz de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Altyapı çalışmalarının yanı sıra duş, tuvalet gibi birimleri pandemi kurallarına göre revize ediyoruz” dedi.



Öte yandan 4 günlük kısıtlamada Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri sokak ve cadde yıkaması gerçekleştirdi. Uzunyalı, Sevgi Yolu, Kapalı Çarşı ve Yat Limanı’nda da temizlik çalışması yapan ekipler ayrıca yol kenarlarında kurumuş otları da temizledi. Fen İşleri Müdürlüğü ise ilçe genelinde tamirat çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra İnci Kavşağı’nda parke yol çalışması gerçekleştirildi. Park Bahçeler Müdürlüğü de hem seradaki çalışmalara hem de çiçek dikim işlemine devam etti.

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