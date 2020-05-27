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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özdil'e villasının kaçak bölümleri için 380 bin lira ceza

DHA

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteciyazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Belediye Encümeni'nin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra 'İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kesildiği ortaya çıktı. Bodrum'un Bitez mahallesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017 tarihinde bir villayı 4.6 milyon liraya satın aldı. Yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalan villaya, Bodrum Belediyesi'nce Hülya Özdil adına...

Özdil'e villasının kaçak bölümleri için 380 bin lira ceza

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteciyazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Belediye Encümeni'nin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra 'İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.<br>Bodrum'un Bitez mahallesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017 tarihinde bir villayı 4.6 milyon liraya satın aldı. Yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalan villaya, Bodrum Belediyesi'nce Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142.5 metrekare iskanlı yapıya depo, jeneratör odası ile bodrum kat ilave edildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, 6 Mayıs günü, yapılan inceleme sonucu villayı mühürledi.<br>Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 7 encümen üyesi, 8 Mayıs'ta, sonradan ilave edilen kısımların yıkılması için karar aldı. Encümen kararında, şöyle denildi:<br>"Tapunun 349 ada 4 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın mülk sahibi Hülya Özdil hakkında, 12.41 metrekarelik depo, 12.83 metrekarelik jeneratör odası ve 17.84 metrekarelik müştemilat ile zemin terası üzerinde yapılması halinde pergola olarak nitelendirilmesi gereken ancak planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer verilen pergola tanımına uymayan 70.79 metrekarelik üst örtü ile ilgili olarak, belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü müzekkeresinde mühürleme tarihi itibari ile onaylı uygulama imar planına göre, yapı yaklaşma sınırları içerisinde kaldığı, mevcut haliyle yapı ruhsatına bağlanmasının mümkün olmadığı belirtildiğinden, 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesinin son fıkrası gereğince ,yapılan bu imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine."<br>Kararının devamında ise "136.13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum katla ilgili olarak mühürleme tarihi olan 6 Mayıs 2020'den itibaren İmar Kanunu'nun 32. Maddesi hükümleri doğrultusunda, yasal hale getirilmesi için verilen sürenin beklenilmesine, yasal hale getirilmediği takdirde 136.13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum kat içinde yapılan imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak, masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine karar verildi" denildi.<br>Öte yandan Bodrum Belediye Encümeni'nin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kestiği ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-05-27 13:33:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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