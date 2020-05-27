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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeynep'in katili boksörün 14 suç kaydı çıktı

DHA

Zeynep'in katili boksörün 14 suç kaydı çıktı

<br>Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) kasten yaralama, cinsel saldırı ve nitelikli dolandrıcılık gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.<br>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli mahallesindeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini de bıçakla yaralayan Selim Ahmet Kemaloğlu, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu'nun yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından '"İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirlendi.<br>ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ<br>Bu arada cinayetle ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.<br>'BUGÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR' DİYE UYARMIŞTIK<br>Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orda yasamaya başlıyor. Kirasına filan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor, yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün 'İmdat' diye bağırmasına rağmen ev sahibi olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık" mesajı attığı ortaya çıktı.<br>Öte yandan Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun 'nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' gibi son 9 yılda toplam 14 ayrı suç kaydı bulunduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-05-27 13:59:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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