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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’da camilerde cemaatle kılınacak namazlara dair istişare toplantısı yapıldı

İHA

Muğla'da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkındaki genelgeye göre alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Muğla’da camilerde cemaatle kılınacak namazlara dair istişare toplantısı yapıldı

Muğla’da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi” hakkındaki genelgeye göre alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da 26 Mart 2020 tarihinden bu yana ara verilen ve pandemi sürecindeki normalleşmeyle birlikte, belirli kriterlere uyularak 29 Mayıs 2020 tarihindeki Cuma namazıyla birlikte, Muğla İl Merkezi ve ilçelerde, belirlenen Camii ve mescitlerde, cemaatle birlikte, vakit namazlarının kılınmaya başlanacak. Bu kapsamda Vali Esengül Civelek Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü İbrahim Öcüt, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Halk Sağlığı Başkanı Eriş Başaran Akça, İl Yazı İşleri Müdürü Serkan Altan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı katıldı.
Cuma günü belirlenecek kurallar dahilinde ve hava şartlarının elverdiği ölçüde öğle ve ikindi namazlarının cami avluları veya kapalı olmayan uygun yerlerde cemaatle birlikte kılınabileceğine ilişkin alınan kararlara istinaden, Muğla’da sıkıntı yaşanmadan vatandaşların ibadet edebilmeleri için, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar gözden geçirildi. Halk sağlığı bakımından tedbirlerin önem arzettiği belirtilirken vatandaşların da bu hassas süreçte alınan kararlara uyması istendi.
Toplantıda, namaz kalınacak yerlerin dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe çizgilerinin belirlenmesi, ortak kullanım alanlarının asgari düzeyde tutulması, abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulması, maskelerinin takılı bulunması, tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği gibi ortak kullanılabilen malzemelerin kaldırılmasına karar verildi. Camiye gelenlerin yanlarında kendi seccadelerini getirmeleri, dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval, hasır gibi şeylerin üzerinde de namaz kılarken seccade olarak kullanılmaması istendi. Bu arada camide cemaatle namaz kılarken geçen sürenin kısa tutulması adına namazın sünnetlerinin evde kılınmasına tesbihatın da süreç kapsamında evlerde yapılmasına karar verildi.
Yapılan istişare toplantısında İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından katılımcılar bilgilendirildi. Öcüt, namaz kılınacak camiler ve açık alanlar İçin Cuma Heyetlerinin oluşturulduğunu, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortaklaşa çalışmaların yürütülerek, gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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