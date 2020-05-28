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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da belediye asma bahçesi kurdu

DHA

Muğla'da belediye asma bahçesi kurdu

<br>Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, antik dönemden bu yana üzüm ve şarap üretiminin yapıldığı Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde bölgede kooperatifçiliği geliştirmek ve katma değeri yüksek olan şarap üretiminin artırılması için asma bahçesi kurdu.<br>Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 dekarlık alan üzerinde 2 bin 560 üzüm fidanının yer aldığı asma bağı projesi Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde hayata geçti. Bölgenin toprak yapısı yapılan incelemelerin ardından belirlenerek Amerikan asma anacı dikimi yapıldı. Dikimi yapılan asma bahçesinde üzüm fidanlarının 1 yıllık gelişmelerinin ardından, bölgenin 13 farklı yerel üzümünün yanı sıra sofralık ve şaraplık olmak üzere belirlenecek olan çeşitlerde aşılamalar yapılarak üretime geçilecek. Ayrıca bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve kooperatif ile birlikte şarap üretiminin yapılabilmesi için 1 milyon şişe kapasiteli fabrika kurulacak. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kurulacak olan kooperatif ile yerel bir şarap markası oluşturarak üretilen üzümün katma değerini yükseltmek ve çiftçinin daha çok kazanmasını sağlamak istediklerini söyledi.<br>'ÜRÜNLER MARKAYA DÖNÜŞECEK'<br>Başkan Gürün, koronavirüs salgını nedeniyle üretim değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Koronavirüs bize gösterdi ki ülkemiz için üretmek çok büyük önem taşıyor. Biz üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yeşilüzümlü mahallemizde kurmuş olduğumuz üzüm bağı ile burada üretim yapan çiftçilerimize destek olacağız. Kurulacak olan kooperatif ile bu bölgede yetişen ürünler toplanacak ve yerel bir şarap markasına dönüşecek. Böylelikle üreticilerimiz daha çok kazanacak. Ayrıca üzümlerin işlenmesi için bölgede Fethiye Belediyemiz ile birlikte şarap fabrikasının kurulması için gerekli projelerimiz de hazır. En kısa sürede bu fabrikanın yapımını tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunacağız. 1 milyon şişeye kadar üretim yapabilecek olan fabrikanın tüm ekipmanı, üretim tankları ve bilimsel desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Yapılan amatör şarapçılık faaliyetlerini profesyonel hale getirip hem üreticimize hem de şehrimize kazandıracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-05-28 17:59:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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