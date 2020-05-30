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Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor

DHA

Cavit AKGÜNHande NAYMAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı. Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı...

Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor

<br>Cavit AKGÜNHande NAYMAN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı.<br>Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.<br>Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediyede söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi.<br>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları mühürledi. Belediye ekipleri, villalarda inceleme ve ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.<br>YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI<br>Özdil ailesi yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri villaya geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı. Çalışmalar yarıda bırakıldı.<br>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.<br>Bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi´nin kararını inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.<br>ÖZDİL'E 380 BİN LİRA CEZA<br>Bodrum Belediye encümeninin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kestiği ortaya çıktı.<br>EVDEKİ EŞYALAR BOŞALTILDI<br>Özdil'in milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, dün ailenin anlaştığı işçilerce taşındı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası kamyonete yüklenerek götürüldü. Özdil ailesinin villanın kaçak bölümlerinin yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere anlaştığı işçiler ise bu sabah, villaya geldi. Baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçiler, ilk olarak terası ardından müştemilatı yıkmak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜNHande NAYMAN <br>2020-05-30 09:53:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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