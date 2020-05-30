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Kayaköy’de yangın Fethiye Kayaköy’de kullanılmayan eski bir yapıda çıkan yangında ahşap bölümler yandı

İHA

5 bin yıllık bir geçmişe sahip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Fethiye'ye 8 kilometre uzaklıktaki eski Rum evlerinin bulunduğu Kayaköy'de kullanılmayan bir binada yangın çıktı.

Kayaköy’de yangın Fethiye Kayaköy’de kullanılmayan eski bir yapıda çıkan yangında ahşap bölümler yandı

5 bin yıllık bir geçmişe sahip, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Fethiye’ye 8 kilometre uzaklıktaki eski Rum evlerinin bulunduğu Kayaköy’de kullanılmayan bir binada yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap kapı ve pencerelerin tutuşması sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangın sonrası yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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