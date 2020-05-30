Bodrum´da vatandaşlardan 'ağaç kıyımı' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum´da vatandaşlardan 'ağaç kıyımı' tepkisi

DHA

Cavit AKGÜN/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da, belediye ekiplerince, okaliptüs ağaçlarının dallarının bedenine yakın bir noktadan kesilmesi tepki çekti. Vatandaşlar, budama adı altında ilçede ağaç kıyımı yapıldığını öne sürdü. Belediyeden yapılan açıklamada ise, "Ekipler, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, kırılan dalları ile risk oluşturan okaliptüs ağaçlarını budadı" denildi. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eskiçeşme Mahallesi Cafer Paşa Caddesi'nde okaliptüs, palmiye ve dut ağaçlarının metrelerce...

Bodrum´da vatandaşlardan 'ağaç kıyımı' tepkisi

<br>Cavit AKGÜN/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da, belediye ekiplerince, okaliptüs ağaçlarının dallarının bedenine yakın bir noktadan kesilmesi tepki çekti. Vatandaşlar, budama adı altında ilçede ağaç kıyımı yapıldığını öne sürdü. Belediyeden yapılan açıklamada ise, "Ekipler, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, kırılan dalları ile risk oluşturan okaliptüs ağaçlarını budadı" denildi.<br>Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eskiçeşme Mahallesi Cafer Paşa Caddesi'nde okaliptüs, palmiye ve dut ağaçlarının metrelerce uzunluğundaki dallarını bedene yakın bir noktadan kesti. Budama adı altında ağaç kıyımı yapıldığını öne sürüp olaya tepki gösteren mahalleli ile belediye ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.<br>Mahallede oturan vatandaşlardan Esra Tüzün, kesilen ağaçların tohumlarının Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı tarafından yurt dışından getirildiğini söyledi. Bodrum'da pandemi nedeniyle budamaların yaz sıcaklarında yapıldığını belirten Tüzün, "Zamansız yapılan budamalar yüzünden ilçe genelinde ağaç kıyımı yapıldı. Hava sıcaklığının 35 derecede olmasına rağmen ağaçlar kesildi. Budamaların şubat ya da mart ayında yapılması gerekiyordu. Bu ağaçların tohumları Halikarnas Balıkçı tarafından yurt dışından getirildi. Ağaçlar için manzaramı kapatıyor ya da balkonumu pisletiyor gerekçesiyle belediyeye yapılan başvurulara olumlu yanıt verildi. Bütün Bodrum'da okaliptüsler bu hale getiriliyor. Palmiyeler ise 12 derecenin üzerinde budanmaz. Çünkü salgın hastalığa ve böcek oluşmasına neden olur. Bunları belediye görevlileri iyi biliyor. Meyve ağaçlarına da yapılanlar farksız değil. Yaşananların önüne geçmek için elimden geleni yaptım, ama başaramadım" diye konuştu.<br>Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ise budamaların sıcaklığın 12 derece altında ve ocak ayında yapılması gerektiğini, aksi halde salgın hastalıkları yaygınlaştıracağını söyledi. Melengeç," Bu mevsimde budanan ağaç kendini de toparlayamaz" dedi.<br>Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, kırılan dalları ile risk oluşturan okaliptüs ağaçlarını budadı. Aşırı kırılgan yapısı nedeniyle tehlike arz eden ağaçlar, 3 ay gibi bir süre zarfında yeniden sürgün vererek yeşil dokusuna kavuşacak" denildi.<br>BODRUM'UN GÖNÜLLÜ BAHÇIVANI<br>Adını antik Bodrum'dan alan 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri. Sürgün olarak geldiği Bodrum'un belleğinde unutulmaz bir yeri var. Yaşamayı seçtiği Bodrum'da, bir doğasever olarak iz bırakmak istiyordu. Tüm parasını Paris ve Londra'dan ısmarladığı tohumlara harcarmış. Bodrum'un birçok yerine okaliptüs, mimoza, palmiye, grevilla ve amber dikmiş, diktiği ağaçların takibini de yapmış.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-05-30 15:46:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor/ Ek ...
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor/ Ek ...
Sahte alkol üretilip satılan adrese polis baskını
YEREL HABERLER Sahte alkol üretilip satılan adrese polis baskını
Kayaköy’de yangın Fethiye Kayaköy’de kullanılmayan eski bir yapıda çıkan yangında ahşap bölümler yandı
YEREL HABERLER Kayaköy’de yangın Fethiye Kayaköy’de kullanılmayan ...
Baştuğ, video konferansta narenciye üreticisinin sorunları aktardı Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile gerçekleştirdiği video konferansta narenciye üreticilerinin sorunlarını aktardı.
YEREL HABERLER Baştuğ, video konferansta narenciye üreticisinin ...
Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor/ Ek ...
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında Tümör ameliyatı olan “Trafik” sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz ...
Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Saylak, narenciye üreticileri ile bir araya geldi
Akdeniz foklarının üreme alanındaki kepçeli çalışmaya 310 bin TL ceza
YEREL HABERLER Akdeniz foklarının üreme alanındaki kepçeli çalışmaya ...
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi ...
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
YEREL HABERLER Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor Özdil villasını tahliye ediyor
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor Özdil ...
Köyceğiz’de 2,5 ay sonra şükür kurbanı kesilerek Cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de 2,5 ay sonra şükür kurbanı kesilerek Cuma ...
Marmaris'teki restoran ve kafelerde açılış hazırlığı
YEREL HABERLER Marmaris'teki restoran ve kafelerde açılış hazırlığı
Bodrum'da cuma namazı statta kılındı Maç izlemek için değil namaz için stadyuma geldiler
YEREL HABERLER Bodrum'da cuma namazı statta kılındı Maç izlemek için ...
GEKA'dan üretime hibe desteği
YEREL HABERLER GEKA'dan üretime hibe desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ardından Bodrum’da hummalı çalışma
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ardından ...
Muğla Büyükşehir Belediyesinden 24 bin aileye yardım kolisi
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesinden 24 bin aileye yardım ...
GEKA’dan Menteşe Belediyesi’ne ‘yerel ürün’ hibe desteği Menteşe Belediyesi’nin kendi arazilerinde başlattığı yerel tarımsal üretim çalışmalarında 15 bin yerel fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER GEKA’dan Menteşe Belediyesi’ne ‘yerel ürün’ hibe ...
Bodrum modern otogarına kavuşuyor Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 bin 759 metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan yeni Bodrum otogarının yüzde 90’nı tamamlandı.
YEREL HABERLER Bodrum modern otogarına kavuşuyor Muğla’nın Bodrum ...
Camiler yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Camiler yeniden ibadete açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X