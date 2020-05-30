Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

Korona virüs (Kovid19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran'da açılacağını açıklanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor. Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.

8 Ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve OrtakentYahşi'de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.

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