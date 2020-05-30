Özdil ailesinin villasındaki kaçak bölümler yıkılıyor (2)

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<br>YIKIM İŞLEMİ YARIN DEVAK EDECEK<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in sahibi olduğu villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine bugün için ara verildi. 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için Özdil ailesi tarafından çalıştırılan işçiler, yıkıma yarın devam edecek. İşçiler terasın ardından müştemilatın yıkımını tamamlayacak. Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla) (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-05-30 17:55:19<br>

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