Marmaris'te 65 yaş ve üstü, parkta mini konserle eğlendi

<br>Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, 6 saatlik serbestlikle çıktıları parkta canlı mini konser ile eğlendi.<br>Marmaris ilçesinde sokağa çıkan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yürüyüş yolunu doldurdu. Kimi açan çiçekler, deniz manzarasıyla öz çekim yaptı kimi de uzun yürüyüş ya da bisiklet yolunda pedal çevirerek spor yapmayı tercih etti. Öte yandan Marmaris Filarmoni Derneği üyeleri de, Abdi İpekçi Parkı'nda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için mini canlı konser verdi. Bir viyolonsel, iki kemancıdan oluşan grup, Mozart, Johann Sebastian Bach'ın eserlerini çaldı. Yedi parçalık mini konserin sonunda Türkiye Milli Takım Marşı olan 'Yer Gök İnlesin' hep bir ağızdan alkışlarla söylendi.<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-05-31 17:19:17<br>

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