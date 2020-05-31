Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor (2)

<br>YIKIM İŞLEMİ YARIN DEVAM EDECEK<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin cumartesi başlanan yıkım işlemi bugün de sürdü. Ara verilen yıkım işlemine yarın devam edileceği öğrenildi.Cavit AKGÜN BODRUM (Muğla) / DHA DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-05-31 19:09:31<br>
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