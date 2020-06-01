Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

DHA

Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı ve imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Özdil'in villasının önünde yıkım çalışmasından oluşan moloz yığını, dikkat çekti. Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya...

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

<br>Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı ve imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Özdil'in villasının önünde yıkım çalışmasından oluşan moloz yığını, dikkat çekti.<br>Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeriiki bağımsız bölüm142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi.<br>Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.<br>Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediyede söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları da mühürledi. Ekipler, villalarda inceleme ve ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.<br>YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI<br>Özdil ailesi yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri villaya geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı. Yıkım çalışmaları yarıda bırakıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.<br>Bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin kararını inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.<br>380 BİN LİRA CEZA<br>Bodrum Belediye encümeninin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kesti.<br>EVDEKİ EŞYALAR BOŞALTILDI<br>Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, geçen 29 Mayıs Cuma günü ailenin anlaştığı işçilerce taşındı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası kamyonete yüklenerek götürüldü. Özdil ailesinin villanın kaçak bölümlerinin yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere anlaştığı işçiler ise ertesi sabah villaya geldi. Baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra hilti, kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. Saat 17.00'ye kadar süren ve ara verilen müştemilatın yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-06-01 11:35:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buğday yüklü tır şarampole devrildi
YEREL HABERLER Buğday yüklü tır şarampole devrildi
Büyükşehir ulaşımda 35 bin 663 adet dezenfekte yaptı
YEREL HABERLER Büyükşehir ulaşımda 35 bin 663 adet dezenfekte yaptı
Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon
YEREL HABERLER Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon
Yaşlılar Marmaris'te keyifli dakikalar yaşadı
YEREL HABERLER Yaşlılar Marmaris'te keyifli dakikalar yaşadı
Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor (2)
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor (2)
Marmaris'te 65 yaş ve üstü, parkta mini konserle eğlendi
YEREL HABERLER Marmaris'te 65 yaş ve üstü, parkta mini konserle ...
Yılmaz Özdil'in evinin yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Yılmaz Özdil'in evinin yıkımı devam ediyor
Uçak restoran sezona hazır Geçen yıl Gökova-Fethiye karayolu üzerinde montajı yapılarak hizmete giren Türkiye’nin ilk uçak restoranda yeni sezon için hazırlıkları tamamlanarak, sosyal mesafeyi gözeten düzenlemesi bitirildi
YEREL HABERLER Uçak restoran sezona hazır Geçen yıl Gökova-Fethiye ...
Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak
YEREL HABERLER Marmaris’te maske takmayana ceza yağacak
Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı
YEREL HABERLER Marmaris’te domuzlar sahile indi, yiyecek aradı
Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını yandı
YEREL HABERLER Seydikemer’de anız yangınında 80 saman balyasını ...
Marmaris plajlarında 'tedbirli sezon' hazırlığı
YEREL HABERLER Marmaris plajlarında 'tedbirli sezon' hazırlığı
Datça’da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER Datça’da turizm sezonu öncesi hazırlıklar devam ...
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak ölü bulundu
Denizdeki 45 günlük esaret bitti Yolcu gemisinde mahsur kalan Türkler Bodrum’a getirildi
YEREL HABERLER Denizdeki 45 günlük esaret bitti Yolcu gemisinde ...
Atapark hafta içi açılıyor
YEREL HABERLER Atapark hafta içi açılıyor
Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı ...
İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER İnsan Hakları Parkı'nda çalışmalar başladı
Marmaris'te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor
Milas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Milas'ta uyuşturucu operasyonu
Datça'da yerel tohum seferberliği
YEREL HABERLER Datça'da yerel tohum seferberliği
Akbük sahili konuklarını bekliyor Akbük koyundaki işletmeler 1 Haziran’da başlayacak turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Akbük sahili konuklarını bekliyor Akbük koyundaki ...
Özdil ailesinin villasındaki kaçak bölümler yıkılıyor (2)
YEREL HABERLER Özdil ailesinin villasındaki kaçak bölümler yıkılıyor ...
Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X