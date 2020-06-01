Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)

<br>MOLOZ ÇUVALLARI DUVAR KENARINDA<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin cumartesi başlanan yıkım işlemi bugün de sürdü. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde yıkımın 3'üncü gününde yaklaşık 2 ton moloz çıkması dikkat çekti. Ara verilen yıkım işlemine yarın devam edileceği öğrenildi.Cavit AKGÜN BODRUM (Muğla), (DHA)<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-06-01 18:02:46<br>
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