Şehit annesi tekerlekli sandalyeye kavuştu Yürümekte zorluk çeken şehit annesine Milas Belediyesi tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Milas’ın Dibekdere mahallesinde ikamet eden ve Ağrı’da görev yaptığı 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Er Talat Girgin’in annesi Fatma Girgin tekerlekli sandalyesine kavuştu.

Ramazan Bayramı’nda şehit ailelerini ziyaret eden Milas Belediye çalışanları aynı zamanda ailelerin taleplerini de not aldı. Şehit annesi Fatma Girgin ziyaret sırasında Milas Belediyesi çalışanlarına yürümekte zorluk çektiğini tekerlekli sandalye istediğini söyledi. Durumun Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a bildirilmesiyle kısa sürede temin edilen tekerlekli sandalye, Fatma Girgin’e teslim edildi.

“Her zaman yanımızda olan bizlerle yakından ilgilenen Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyorum” diyen Fatma Girgin; ayaklarının ağrısından yürüyemediğini sandalye verilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Ayrıca şehit ailesinin talebi üzerine yaptırılan “Şehit Jdrm. Er Talat Girgin Evi” tabelası ailenin evinin giriş sokağına asıldı.

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