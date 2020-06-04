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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik'te inceleme yaptı

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik'te bir dizi inceleme yaptı.

Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik'te inceleme yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik'te bir dizi inceleme yaptı.
Başkan Aras ve beraberindekiler Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak'ı ziyaret ederek başladıkları ziyaretlerinde, Güvercinlik sahil şeridini baştan başa yürüdü. Muhtar Günay Şafak'tan eksikler hakkında bilgi alan Başkan Aras, eksiklerin giderilmesi ile ilgili anında ilgili birim müdürüne talimat verdi. Sahil şeridinde yapılan incelemelerin ardından ise çevre yolunun üstünde kalan sokakları gezen Başkan Aras, bu bölgelerde de yapılması gerekenlerle ilgili talimat verdi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aras, gördüğü her vatandaşa bir eksikleri ve istekleri olup olmadığını sordu. Güvercinlik'te 4 saat boyunca incelemelerde bulunan Başkan Aras ve beraberindekiler ardından Mumcular'a geçti.
Mumcular Mustafa Kalem Parkı'nda bölgenin muhtarları ve Bodrum ADM Elektrik Bölge Yöneticisi Mustafa Akdağ ile biraraya geldi. Bölgenin sorunlarının konuşulduğu toplantının ardından ise Karaova Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Aras ve beraberindekiler ardından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne geçti. Burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan başkan Aras, ardından Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunarak şikayet ve istekleri olup olmadığını sordu.
Mumcular ziyaretinin ardından Pınarlıbelen ve Yalı Çiftlik Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aras, ardından Gerenkuyu Mevkiine geçerek burada da incelemelerde bulundu.
Başkan Aras'ın yaklaşık 9 saat süren ziyaret ve incelemelerinde kendisine başkan yardımcıları Tayfun Yılmaz, Önder Batmaz ve Turgay Kaya eşlik ederken, ilgili birim müdürleri de tüm ziyaret ve incelemelerde hazır bulundu. Görülen eksikler ile ilgili Başkan Aras'ın talimatıyla ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri gerekli notları alarak çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için ekiplerine bildirdi.
Başkan Aras özellikle Güvercinlik Mahallesi genelinde görülen eksiklerin 20 Haziran'a kadar bitirilmesi için talimat verdi.

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