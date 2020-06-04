Bodrum'da tekne motoru hırsızlarına operasyon

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tekne motoru ve akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.<br>Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, bölgede son aylarda tekne motoru hırsızlıklarının artmasıyla harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 19 ayrı tekne motoru ve aküsü hırsızlığına karıştıkları belirlenen O.D., R.E. ve F.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evindeki aramada esrar ve Küçükbük Mahallesi Muhtarı Ali Akbulut'un 3 ay önce çalınan tekne motoru ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-04 11:59:07<br>

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