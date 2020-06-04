Polise rüşvet teklifine gözaltı

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<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde görevli trafik polisine rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.<br>Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli 2 polis memuru, MuğlaAntalya karayolu Gülağzı mevkisinde denetim yaptı. Kural ihlal ettiği gerekçesiyle E.G. yönetimindeki otomobil durduruldu. Polis, para cezası için tutanak düzenlemek amacıyla ruhsat istedi. İddiaya göre E.G., aracın görmezden gelinmesini isteyerek, içine para gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattı. Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen E.G.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN <br>2020-06-04 12:12:11<br>

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