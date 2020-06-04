Bodrum’de belediye ekipleri Bitez'de çalışmalarını sürdürüyor

– Bodrum’un Bitez Mahallesi'nde Aydem ve Türk Telekom'un çalışmalarının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, asfalt yama ve kaldırım çalışması başlattı.

Bitez Mahallesinde elektrik hatlarının yer altına alınmasının ve Türk Telekom tarafından iletişim hatlarında güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince asfalt yama ve kaldırım imalatı çalışması başlatıldı. Aydem tarafından işin bitirilmesinin ardından 30 Mayıs Cumartesi günü çalışmalarına başlayan ekipler, Namascı Caddesinden başladıkları çalışmaya Şah Caddesinde devam ediyor. Ekipler, bir yandan asfalt yama çalışması sürdürürken, diğer taraftan da bozulan kaldırımlarda yenileme çalışması yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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