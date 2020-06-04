Sosyal mesafeli yaz tatili başladı Bodrum’a yerli turist gelmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal mesafeli yaz tatili başladı Bodrum’a yerli turist gelmeye başladı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan otellere, 1 Haziran'dan itibaren kalkan seyahat kısıtlaması ve yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli turist gelmeye başladı.

Sosyal mesafeli yaz tatili başladı Bodrum’a yerli turist gelmeye başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde açılan otellere, 1 Haziran’dan itibaren kalkan seyahat kısıtlaması ve yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli turist gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla Bodrum’da hummalı bir çalışma başladı. 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ile kalkan seyahat yasağı, turizmin yerli turiste açılmasıyla birlikte ilk önce evleri bulunan tatilciler Bodrum’a akın etmeye başladı. Ardından oteller korona virüs (Covid19) salgınına karşı aldıkları önlemlerin ardından otellerde kapılarını yerli turiste açmaya başladı. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması alınan, sıkı önlemlerle evde kalan vatandaşlar yaklaşık 2 ayın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjde ile rahat bir nefes aldı. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı tedbirlere uyan vatandaşlar süreci atlattıktan sonra soluğu Ege’de aldı. Korona virüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlar Bodrum’daki otellere gelerek tatilin tadını doyasıya çıkarmaya başladı.

Sosyal mesafeli tatil keyfi
Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tatil yapan yerli turist, korona virüse karşı tedbiri de elden bırakmıyor. Oteller; odalara, restoranlara günlük dezenfekte uygularken, otel girişlerindeki el dezenfekte losyonları, kolonyalar otel çalışanları tarafından karşılanıyor. Maske ile tatil yapan yerli turist, denize ve havuza girerken, restoranda yemek yerken sosyal mesafeye dikkat ediyor. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar ise otellerin görevlendirdiği personeller tarafından uyarılıyor. Bu durumdan şikayet etmeyen yerli turist ise hiç değilse tatil yapabildiklerini, tedbirlerin güzel olduğunu söyledi.
Korona virüs salgınından bunalıp Bodrum’a tatile geldiklerini söyleyen yerli turistler, “Korona virüsten çok bunaldık. 3 aydır İstanbul’da pandemi önlemlerinden bunaldık. 1 Haziran’da seyahat yasağı da kalkınca hadi Bodrum’a gidelim dedik. Araştırmalarımız sonucunda oteli de uygun bulunca geldik Bodrum’a pandemiden kaçtık. Kafa dinlemeye geldik” ifadelerini kullandı.
Royal Arena Otel Genel Müdürü Kıvanç Erünlü ise oteldeki tüm korona virüs önlemlerini aldıklarını belirterek, “Misafirlerimi 1 Haziran'dan itibaren otelimize kabul etmeye başladık. Bakanlıklarımızın belirlediği genelgelere göre hazırlıklarımız yaptık. Kapılarımızı açtık misafirlerimizi artık konaklatmaya başladık otelimizde. Otel girişinden itibaren misafirlerimize sosyal mesafeyi hatırlatacak etiketlerimiz var. Direk karşılamada kapı girişinde bir arkadaşımız gelen misafirlerimizi karşılıyor. Misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor. Maske ve eldiven isteyen misafirlerimize hediye ediliyor. Dokunmadan dezenfekte makinelerimizle eller dezenfekte ediliyor. Misafirlerimizin ateşi ölçümü her giriş çıkışlarında kayıt yapılıyor. Otele tatile gediğinde ilk ateş ölçümü sırasından ateşi yüksek çıkarsa dışarıda 15 dakika bekletilip tekrar ateşi ölçülüyor. Ateşi tekrar yüksek çıkarsa sağlık kuruluşuna haber veriliyor" dedi.
6 aylık bebekleriyle Aksaray’dan Bodrum’a gelen Güneş ailesi ise, pandemi döneminde çok bunaldıklarını ve hiç değilse 1 haftalık bir tatil yaparak rahat bir nefes almak istediklerini belirtti.
Bodrum’a tatile gelen hemşire Cihan Köse de sosyal mesafeye uyarak tatil yaptıklarını belirterek çok yoğun bir dönemin ardından rahat bir nefes alıp sosyal mesafelere uygun bir tatil yaptıklarını söyledi.
Spor salonu işletmecisi Musa Furkan Tekin ise değişik bir tatil yaptıklarını ifade ederek “Otele girdiğimizde alışılmışın dışında bir uygulama olduğu için alışamadık ilk başta. Geldiğimiz otelin aldığı önlemler içimizi biraz rahatlattı. Garip geldi böyle bir tatil sonra alıştık 2’nci günden itibaren. Covid19 pandemisinden bunalmıştık, bu tatil iyi geldi” ifadelerini kullandı.
Bodrum’a tatile gelen hemşire Gizem Alkız ise uzun ve yorucu bir dönemin ardından kısa bir tatil yaptıklarını ifade ederek, “Alışılmışın dışında bir tatil yapıyoruz. Otelin önlemlerinin yanı sıra biz de kurallara dikkat edersek daha da güzel bir tatil olacağını söyleyebilirim. Otel zaten gerekli tüm önlemleri almış. Biz de dikkat edersek gayet güzel bir tatil oluyor” şeklinde konuştu.
Birçok lüks otelin ise 5 Haziran'dan itibaren açılacağı, rezervasyonların ise az olduğu öğrenildi. Gelen turistleri güzel ağırlamak için tüm otellerin hijyen konusunda önlemlerini iki katı arttırdığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
Lüks villaya kumar baskını: 23 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Lüks villaya kumar baskını: 23 kişiye para cezası
Bodrum’de belediye ekipleri Bitez'de çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Bodrum’de belediye ekipleri Bitez'de çalışmalarını ...
Polise rüşvet teklifine gözaltı
YEREL HABERLER Polise rüşvet teklifine gözaltı
Saylak; “Kadın elinin değdiği her iş güzelleşiyor ve büyüyor”
YEREL HABERLER Saylak; “Kadın elinin değdiği her iş güzelleşiyor ve ...
Bodrum'da tekne motoru hırsızlarına operasyon
YEREL HABERLER Bodrum'da tekne motoru hırsızlarına operasyon
Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik'te inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Aras Güvercinlik, Mumcular ve Yalı Çiftlik'te ...
Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkım çalışması 6'ncı gününde
YEREL HABERLER Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkım ...
Uçuşlar başladı Milas - Bodrum Havalimanında tarifeli iç hat uçuşları başladı.
YEREL HABERLER Uçuşlar başladı Milas - Bodrum Havalimanında tarifeli ...
Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri bekliyor Güney Ege'nin doğa harikası parkurları ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Güney Ege’nin eşsiz rotaları doğaseverleri ...
1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına tepki gösterdiler
YEREL HABERLER 1000 TL'lik şezlonglarla Bodrum'u yanlış tanıtmasına ...
O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu ...
Marmaris’te çocuklar denizin ve parkların tadını çıkardı
YEREL HABERLER Marmaris’te çocuklar denizin ve parkların tadını ...
Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Erdoğan'a suikast timi, ikinci kez hakim karşısına ...
Muğla'da trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi
YEREL HABERLER Muğla'da trafik uygulamasında polise rüşvet teklifi
Menteşe İlçe Emniyet Müdürü İsa Sarı göreve başladı
YEREL HABERLER Menteşe İlçe Emniyet Müdürü İsa Sarı göreve başladı
Bodrum’da kumar operasyonu Bodrum'da lüks bir villada kumar oynayan 23 kişiye toplam 28 bin 175 TL para cezası kesildi.
YEREL HABERLER Bodrum’da kumar operasyonu Bodrum'da lüks bir villada ...
Menteşe’de 'Üretimin Yolu' açılıyor Menteşe Belediyesi, yerel üreticiye destek olmak adına kırsal mahallelerdeki çiftçilerin tarım arazisine ulaşımını sağlamak için yollarını düzenliyor, ulaşımı kolaylaştırıyor.
YEREL HABERLER Menteşe’de 'Üretimin Yolu' açılıyor Menteşe ...
Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
YEREL HABERLER Marmaris'te güneşi gören sahile koştu
O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu kaldırdı
YEREL HABERLER O otel ve beach club, sahile döktükleri kuvars tozunu ...
Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Akbük Koyu’ndaki kaçak yapılar yıkılıyor
Sahillere beyaz kum operasyonu Sahile mermer tozu ve kireç taşı sererken yakalandılar
YEREL HABERLER Sahillere beyaz kum operasyonu Sahile mermer tozu ve ...
Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor
Köyceğiz’de kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz’de kenevir operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X