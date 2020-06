Sahile kuvars tozu serilmesine tepki: Kimsenin doğayı katletmeye hakkı yok

<br>Hande NAYMAN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Bölgede yaşayan Yasemin Akman, "Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur" dedi. Aysel Çamdibi ise, "Burayı da kirletmeye başladılar" diye konuştu.<br>Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı.<br>'BU DOĞAYI KATLETMEKTİR'<br>Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Yasemin Akman, yere serilen kumların kalıntısını göstererek bunların parlak ve bembeyaz görüntüsünün ne denli yapay olduğuna dikkat çekti. Çuvalların taşınmasını gördüğünü söyleyen Akman, "Sabah saat 08.00'den gece 01.00'lere kadar TIR'lar dolusu beyaz çuvallar geldi. Daha sonra bunların toz olduğunu öğrendik. Görebildiğim kadarıyla 4-6 TIR geldi ve bu yol olduğu gibi doldu. Daha sonra öğrendiğimize göre bu kumlar kimyasal maddeymiş ve sahile döküyorlarmış. Birtakım duyarlı komşularımız derhal aşağı indi zabıta çağırdı ve gece 01.00'de bu işlem durduruldu, fakat iki gün sonra tekrar devam etti. Maalesef ki denizin içine kepçe girdi. Denizin dibini kazdılar. Çok üzücü bir durum. Ben kahroldum. Orada balıklar var. Bu doğayı katletmektir. Kimsenin doğayı bu şekilde katletmeye hakkı yoktur. Ben beyaz kumda denize gireceğim diye balıkları doğayı katledemem. 15 gün önce inanılmaz büyük bloklar, iş makineleri geldi. O dönemde sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Gürültü yokken biz kuş sesleri duyardık. Daha sonra bloklar sahile taşındı. Daha sonra anladık ki denize bariyer koymuşlar. Bu şaşkınlık verici bir durum" dedi.<br>'ASLINDA 3 YILDIR YAPILIYOR'<br>Tozların döküldüğü bölgede yaşayan vatandaşlardan Aysel Çamdibi ise, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum. Bir süre önce buraya taş blokların taşındığını gördüm. Son 3 yıldır her sene buraya o beyaz kumlardan taşınıyor. Biz bunun bu kadar zararlı olduğunu bilmiyorduk. Bu sene daha fazla TIR'ların geldiğini gördük. Gece çalışmaları da arttı. Taşla kaplamalar, etrafı set yapmalar arttı. Kuvars tozu ve kimyasal olduğunu daha sonradan öğrendik. Balıkları ve denizi mahvediyorlar. Çoğalması bizim dikkatimizi çekti. Duyarlı vatandaşlar olarak zabıtayı aradık. Durduruldu ancak tekrar başlandı ve daha sonra yine durduruldu. Çok güzel bir sahilimiz var. Hayatımızın bütün alanında kimyasal zaten var. Bari en azından temiz bir şekilde denize girelim. Artık her şey bitti, burayı da kirletmeye başladılar" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hande NAYMAN<br>2020-06-04 13:23:29<br>

