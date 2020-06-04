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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Molla İbrahim Koyunda bulunan kaçak yapı yıkıldı

İHA

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Mazı Mahallesi sınırları içerisinde, kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Molla İbrahim Koyunda bulunan kaçak yapı yıkıldı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Mazı Mahallesi sınırları içerisinde, kaçak olarak yapıldığı tespit edilen yapı belediye ekiplerince yıkıldı.
Milas’ın Mazı Mahallesinde, 2019 yılında F. E. tarafından kaçak olarak inşa edildikten sonra yapı kayıt belgesi alınan ve daha sonra yapılan incelemenin ardından yapı kayıt belgesi Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından iptal edilen bina Milas Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve yıkım kararı çıkarılan bina için F. E. mahkemeye başvurarak ve alınan karara itiraz etti. Davanın sona ermesi ve mahkeme tarafından da yıkım kararı onaylanmasının ardından bina alınan güvenlik önlemlerinin ardından Milas Belediyesi Ekipleri tarafından yıkıldı.
Kaçak yapılaşma ile mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Kentimizin imar planları dahilinde ve belirli bir düzen içerisinde gelişim gösterebilmesi için kaçak yapılaşma ile sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı Yapı Kontrol Birimi ekiplerimiz saha denetimleri ile kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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