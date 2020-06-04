Can Dündar'ın villasında, kaçak bölümlerin yıkımına başlandı (2)

<br>ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ<br>Bodrum'da firari gazeteci Can Dündar ile yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in villarında davam eden kaçak bölümlerin yıkım çalışmalarına ara verildi. İki villadaki yıkım işlemlerinin yarın süreceği bildirildi. Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), DHADHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-06-04 21:08:08<br>
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