BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi Muğla BİLSEM 9’uncu sınıf öğrencisi İrem Şengör, Fransa merkezli yapılan Kanguru Matematik sınavında kendi sınıf gurubunda Türkiye Birincisi olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) 9’uncu sınıf öğrencisi 130 bin öğrencinin katıldığı Fransa Merkezli Kanguru Matematik sınavında Türkiye birincisi olarak finallere katılmaya hak kazandı. Dünya genelinde 80’den fazla ülkede 6 milyondan fazla öğrenciye aynı anda uygulanan sınav ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile 5 yıldır uygulanıyor.

Muğla BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, Türkiye genelinde 130 bin öğrencinin katıldığı sınavlarda önemli başarı elde ettiklerini söyledi. Cevizci, “Türkiye’den bütün sınıf seviyelerinden yaklaşık 130 bin öğrencinin katıldığı Matematik sınavına BİLSEM olarak 44 öğrenci ile katıldık. İrem Şengör isimli öğrencimiz bütün soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. İrem dışında on iki öğrencimiz daha finallere gitmeye hak kazandı. Matematiği test sığlığına hapseden anlayışın aksine hayatla ilişkili problemlere çözüm üretmeye yönlendirecek organizasyonları önemsiyorum. Sınava katılan bütün öğrencilerimizi ve üzerinde emeği bulunan bütün öğretmenlerimizi tebrik ederim” dedi.

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