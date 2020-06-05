5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Marmaris’e ödül geldi

Marmaris Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz sezonunda mavi bayraklı işletmeler ve vatandaşlarla işbirliği halinde yaptığı çevre temizliği farkındalık çalışmaları TÜRÇEV tarafından “En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü.

Dünya Çevre Günü’nde Marmaris Belediyesi ‘çevre ödülü’ almanın mutluluğunu yaşadı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yazı boyunca mavi bayraklı işletmeler, çevre gönüllüleri ve STK’larla birlikte yaptığı çevre temizliği konusundaki bilinçlendirme ve temizlik faaliyetleri Marmaris Belediyesi’ne ödül getirdi.

Mavi bayraklı 22 plajı bulunan Marmaris’te geçtiğimiz yaz yapılan çalışmalarda halk plajı, koylar, seyir tepeleri, piknik alanları, sahillerde öğrenciler, STK’lar, oteller, çeşitli kurumların da katıldığı etkinliklerle temizlik çalışması gerçekleştirildi. AKUT ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden polis dalgıçlarla birlikte de deniz dibi temizliği yapıldı.



En İyi Bilinçlendirme

Yapılan tüm bu başarılı çalışmalar Marmaris Belediyesi’ne ödül getirdi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 2001 yılından bu yana koordine edilen ‘Mavi Bayrak’ programı kapsamında verilen ‘Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ ödülüne 2020 yılında layık görülen dört belediyeden biri Marmaris Belediyesi oldu.

Değerlendirmede Uluslararası Mavi Bayrak Ödülleri’nin korunması ve devamlılığı için çevre eğitimi ve bilinçlendirme etkinliklerinin etkili ve doğru bir şekilde yapılması göz önünde bulunduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden oluşan ulusal jüri; belediye kategorisinde Marmaris Belediyesi’ni ödüle layık gördü. Antalya, Muratpaşa ve Kuşadası diğer ödül alan belediyeler oldu. Ödüller sahiplerine önümüzdeki günlerde yapılacak ödül töreni ile verilecek.



Marmaris Belediyesi olarak çevrenin korunmasına ve temizliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Belediye olarak plajlarımızı, ormanlarımızı, piknik alanlarımızı temiz tutmak için vargücümüzle çalışıyoruz. İşbirliği halinde yaptığımız bu çalışmaların ödül getirmesi çok sevindirici. Hedefimiz temiz Marmaris. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Evet temizlemek bizim işimiz ama kirletmemek de hepimizin görevi. Lütfen çevreye karşı daha duyarlı olalım” diye konuştu.

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