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Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi

DHA

Hande NAYMAN / BODRUM, Muğla, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Gökçebel Sahili'nde bulunan bir otelde de benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Çevreciler ve vatandaşlar, bu kumların insan sağlığına ve doğaya verdiği zarar nedeniyle tepki gösterirken, denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridindeki kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetimi yaptı.  Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5...

Bodrum sahillerinde dronlu 'kuvars tozu' denetimi

<br>Hande NAYMAN / BODRUM, Muğla, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden oldu. Gökçebel Sahili'nde bulunan bir otelde de benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Çevreciler ve vatandaşlar, bu kumların insan sağlığına ve doğaya verdiği zarar nedeniyle tepki gösterirken, denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridindeki kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetimi yaptı. <br>Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Çevreciler ve vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Tepkiler büyüyünce, yapılan denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler sahil şeridinde kuvars tozlarını tespit etmek amacıyla dronla denetim yaptı. Gümbet sahilinden drone kaldıran ekipler, bölgede yapay kum olup olmadığını kontrol etti. Öte yandan karadan da zabıta ekiplerinin sahil kontrolleri sürüyor.<br>'BİR DAHA OLACAĞINI SANMIYORUM'<br>Ekiplerin dronlu denetimine şahit olan vatandaşlardan Şenol Pamukçu, "Kuvars tozlarının sahile dökülmesi çok kötü bir olaydı. Kuvars tozu insan sağlığına çok zararlıdır. Ağzımıza ve gözümüze kaçabilir, gözü kör edebilir. Bunların kullanılması oldukça tehlikeli. Rüzgar olduğu zamanlarda bu tozlar etrafa dağılıyor. Başka plajlarda böyle işlemler yapıldığıyla ilgili duyumlar aldık. Bodrum Belediyesi de bunu önlemek için drone kaldırıyor. Zabıtaların da denetim yaptığını görüyoruz. Çok güzel bir uygulama yapıyorlar. Turizm için çok güzel bir şey. Sahiller devamlı gözetim altında. Böyle bir şey varsa bile bir daha olacağını sanmıyorum" dedi.<br>Dronla denetim yapılan sahildeki işletmecilerden Arif Yasan, "Kuvars tozları insan sağlığı için çok tehlikeli bir şey. Biraz önce drone ile denetim yapıldığını gördüm. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hande NAYMAN <br>2020-06-05 13:36:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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