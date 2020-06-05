Emir'in öldüğü denizde bot kazası kamerada

<br>Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Emir Balkaya'nın (20) bindikleri lastik botun devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.<br>Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli 'Summer Tale' isimli yatın tente işlerini yapan Emir Balkaya ile Ali Murat Şişman (20), dün sabah lastik botla kumanya almak için karaya çıktı. İki arkadaş saat 10.00 sıralarında ise yata dönmek istedi. Arkadaşların dönüş için bindikleri lastik bot, kontrolden çıkarak devrildi. Balkaya ve Şişman, denize düştü. Sürüklenen botun üzerinden geçtiği Emir Balkaya hayatını kaybederken Ali Murat Şişman yaralı halde yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Şişman'ı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Şişman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmayla da Emir Balkaya'nın cesedi, sudan çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.<br>Yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, lastik botun birkaç kez kendi çevresinde dönüp, limana ilerlemesi ve betona çarpıp devrilmesi yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-06-05 15:08:25<br>

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