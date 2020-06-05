Muğla ve İzmir’de faiz çetesine operasyon Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla ve İzmir’de maddi durumu iyi olmayan vatandaşları senet imzalatarak istismar eden şebekeye operasyon düzenledi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşları istismar ederek yüksek faizli borçlandırıp senet imzalatan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonrası suç ve suçlulara ait delillerin elde edilmesinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası Muğla ve İzmir’de eş zamanlı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

F.A., C.A., N.A., Ü.A. ve firar eden 5 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 adet kesici alet, ruhsatsız pompalı tüfek, senetler, para alışverişini gösteren bir ajanda ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 28 bin 660 TL para ele geçirildi.

Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenilirken, şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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