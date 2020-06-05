Bodrum'da stadyumda cuma namazı

<br>Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında, vatandaşlar cuma namazını stadyum ile açık alanlarda, sosyal mesafe kuralına uyarak kıldı. <br>Koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme sürecinde bugün camilerde, ikinci kez cemaatle cuma namazı kılındı. Bodrum'da cuma namazı için 60 cami ile stadyum ve pazar yeri gibi 9 alternatif yer belirlendi. Stadyumda cuma namazını kılan vatandaşlar sosyal mesafe uygun olarak saf tuttu. Seccadelerini çimlere serip, namazlarını kıldı. Maske takmayanlar stadyuma alınmazken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-05 16:20:44<br>
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