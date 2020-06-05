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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”

İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis'te devam eden Yaşam Merkezi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Gürün; “Modern bir Bodrum için çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis’te devam eden Yaşam Merkezi ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Bodrum Turgutreis’te devam eden 120 Milyon TL’lik altyapı ve 12 Milyon TL bütçeli Yaşam Merkezi inşaatını ziyaret eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yetkililerden bilgi aldı. Alt ve üst yapıları ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün güzel Bodrum’a değer katmaya, vatandaşlarımızın hak ettiği en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.
Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahalleleri’nin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan 120 Milyon TL yatırım bütçeli çalışmalarda 19 kilometre ilerlediklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 160 kilometre kanalizasyon ve Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlanmasıyla uzun yıllar Bodrum’a hizmet edecek modern bir altyapının ilçeye kazandırılmış olacağını belirtti.
Ödüllü proje Turgutreis Yaşam Merkezi’nde de incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzde 35’i tamamlanan çalışmaların inşaat yasağı ile 15 Haziran’da duracağını ve 15 Ekim’de devam edeceğini belirttiler. Başkan Gürün ayrıca içerisinde çocuk oyun parkı, kent market, seyir terası, atölye ve dükkanların olacağı Yaşam Merkezi’nin Bodrum için yeni bir buluşma, görüşme ve toplanma mekanı olacağını söyledi ve ödüllü projenin Bodrum’a çok yakışacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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