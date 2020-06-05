Marmaris'te denizin dibinden alışveriş arabası da çıktı

<br>Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Dünya Çevre Günü' kapsamında Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçlar, denizin dibinden alışveriş arabası, çeşitli ebatlarda araç lastiği, demir çöp kutusu, plastik ve cam şişeler çıkardı.<br>'Dünya Çevre Günü' kapsamında Marmaris Sahil Güvenlik ve Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı beş dalgıç, ilçe merkezinde bulunan Yat Limanı ile Azmak Deresi'nde deniz dibi temizliği yaptı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yedi personelle denizden çıkartılan atıkları aldı. 2,5 saat süren deniz dibi temizliğinde, çoğunluğu günübirlik gulet ve teknelerden atıldığı sanılan alışveriş arabası, çeşitli ebatlarda araç lastiği, demir çöp kutusu, plastik ve cam şişeler çıktı. Toplanan 1 kamyonet atık, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.<br>Deniz dibi temizliği yapan asker dalgıçlar, "Yat Limanı ve Azmak Deresi kıyısında deniz dibi temizliği yaptık. Çoğunluğu yat ve balıkçı teknelerinden atılmış evrensel atıklar mevcut. Marmaris, deniz ve doğasıyla turizmden kazanmakta. Herkes denizine ve doğasına sahip çıkmalıdır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-06-05 17:23:12<br>

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