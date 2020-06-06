Hayvan pazarında bildik görüntüler Muğla İl Pandemi Kurulu’nun aldığı karar ile aylar sonra tekrar açılan Ege Bölgesi’nin en büyük hayvan pazarlarından Bayır Hayvan Pazarında bazı vatandaşlar eski alışkanlıklarından vazgeçemedi ve el ele tutuşarak pazarlık yaptılar

Kovid19 salgını tedbirleri kapsamında 5 ay önce kapatılan havyan pazarları tekrar açılmaya başlandı. Ege Bölgesi’nin en büyük havyan pazarının kurulduğu Muğla’nın Bayır Mahallesi'ndeki hayvan pazarı aylar sonra ilk defa açıldı.

Ege Bölgesinin tüm illerinden satıcı ve alıcıları bir araya getiren Bayır hayvan pazarının tekrar açılması öncesi pazarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Covid19 salgınına karşı tedbirler aldı. Havyan pazarına sabah 05.00’den itibaren giriş hayvanların girişi yapılırken, girişte büyük bir dezenfekte cihazı konuldu.

Pazara giriş yapan hayvanlar dezenfekte cihazından geçerken, vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske ve eldiven dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından pazara giriş yapılan vatandaşların tamamının ateşleri ölçüldü. Hayvan pazarında özellikle büyükbaş hayvan üreticileri ilgi gösterirken, pazarda büyük bir yoğunluk yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri pazar içinde toplu halde bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda sık sık uyarırken, maske takmayanlar da maskelerini takmaları konusunda ikaz edildi.



Uyarılara rağmen el ele pazarlık yaptılar

Covid19 salgını nedeniyle yakın temasın yapılmaması konusunda pazar içinde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak uyarıda bulunmasına rağmen vatandaşlar yine eski alışkanlıklarını bırakmadı. Havyan pazarında alıcı ve satıcılar ellerini birleştirerek pazarlık yapmaları dikkat çekti.

Uzun bir süre sonra tekrar havyan pazarına gelen vatandaşlar, “2 aydır zor bir süreçten geçtik ve pazarımız kapalıydı. Bugün Allah’a şükür pazarımız kuruldu. Önlemlere dikkat etmeye çalışıyoruz. Dezenfekte kullanıyoruz ve maske kullanıyoruz. Korona önlemleri nedeniyle tokalaşma yapmamaya çalışıyoruz” derken bir başka vatandaş ise, “Çok zor bir süreçten geçtik. İnşallah iyi olur. İlk hafta olduğu için fazla bir hareket yok ama önümüzdeki süreçte bu hareketlilik biraz daha artar. Alınması gereken dikkat ediyoruz. Dezenfekte var ve ara ara gidip elimizi dezenfekte ediyoruz. Fiyatlar geçmişteki fiyatlar ile hemen hemen aynı. Pazar kapanmadan önceki fiyatlar ile aynı sayılır” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak aylar sonra tekrar açılan Bayır Hayvan Pazarını ziyaret etti. Vatandaşları maske ve pazarlık esnasında ellerini birleştirerek pazarlık yapmamaları konusunda uyaran Saylak, Kovid19 salgını nedeniyle Bayır Hayvan pazarının geçici süre kapatıldığını söyledi. Saylak, İl Pandemi Kurulu kararı ile pazarın tekrar açıldığını belirterek, “Hayvan pazarımız son derece hareketli. Ege Bölgesinin her ilinden alıcısı ve satıcısı burada buluşuyor. Uzunca bir süre kapalıydı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan hayvan pazarının açılma kararının İl Pandemi Kurulu ve Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı ile açıldı. Gerekli önlemleri arkadaşlarımız aldı. Teknik ekipteki arkadaşlarımızdan gerek Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve gerekse İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir çalışma yürütüldü. Giriş yerleri ayrı, çıkış yerleri ayrı ve dezenfeksiyon önlemlerini aldık. Girişte maske dağıtıyoruz, ateşleri ölçüyoruz. Son derece özenli bir çalışma var. Hayırlı olsun vatandaşımıza. Bu dönem pik yaptığı bir dönem alışverişin. Gördüğümüz vatandaşlarımızı uyarıyoruz doğal olarak. Özellikle el ele tutuşarak yapılan pazarlık işine ara verin diyoruz ama ne yazık ki eski alışkanlıklar kolay kaybedilmiyor. Arkadaşlarımız uyarıyor, sosyal mesafeyi dikkat edin diyoruz, izolasyonu dikkat edin diyoruz. Gerekli önlemleri alarak pazarımız devam ediyor” dedi.

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