Milas'ta orman yangını çıktı

<br>Cavit AKGÜN/MİLAS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.<br>Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevkii'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler; orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Orman işçileri ile arazözler karadan, helikopterle ise havadan müdahaleye başlandı. Antalya ve İzmir'den de bölgeye destek amaçlı 2 helikopter sevk edildiği belirtildi. Yangının etrafının çevrildiği, şu an için yayılmasının engellendiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN <br>2020-06-06 12:57:42<br>

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