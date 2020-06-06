Bodrum'da uyuşturucuya 6 gözaltı

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.<br>Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 2 gram kokain, 1.5 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 27 mermi ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-06 14:21:34<br>
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